WUF11. W Katowicach kolorowo! Te stroje zachwycają! ZDJĘCIA. Zobaczcie, jak są ubrani delegaci z różnych krajów

Światowe Forum Miejskie jest najważniejszym wydarzeniem globalnym dotyczącym polityki, transformacji i rozwoju miast. WUF to jednak nie tylko dyskusje i panele dla światowych liderów. Wydarzenie jest wyjątkowe, bo może wziąć udział każdy. Na tę chwilę zarejestrowało się już ponad 22 tys. uczestników. Co ciekawe, aż 54 proc. uczestników, którzy zabierają głos, to kobiety!

Zobacz zdjęcia: