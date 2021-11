Wszystkich Świętych w Katowicach na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza. Jak prezentuje się wieczorem? Zobacz ZDJĘCIA Tomasz Breguła

Idąc cmentarzem przy ul. Sienkiewicza natkniemy się na groby wielkich Ślązaków. To tu spoczywają Kazimierz Kutz, Krystyna Bochenek, Wojciech Kilar, Jerzy Duda-Gracz, Alfred Szklarski czy Henryk Mikołaj Górecki. Fot. Karina Trojok Zobacz galerię (37 zdjęć)

KATOWICE. Wszystkich Świętych to czas, kiedy wspominamy bliskich, którzy od nas odeszli. Wielu z nas najchętniej odwiedza groby wieczorową porą, bo wtedy prezentują się one wyjątkowo klimatycznie. Doskonale widać to również na zdjęciach Kariny Trojok, która udała się na cmentarz przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.