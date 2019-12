Wspólna wieczerza bezdomnych i wykluczonych w Katowicach

Kartki świąteczne z życzeniami do pobrania.

Kiedy, jak nie teraz? To ten moment, gdy wszyscy wysyłają sobie kartki z życzeniami. W naszym artykule znajdziecie KARTKI świąteczne z życzeniami do pobrania i wysłania w Wigilię za darmo. Niestety, te tradycyjne wysyłane poczta odchodzą już do lamusa, teraz większość wysyła kart...