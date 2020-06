WspieramyLokalnyBiznes - gastronomia - te firmy działają online i zdalnie w śląskim

Panująca pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich. Na nowo uczymy się załatwiać wiele codziennych spraw. Na szczęście w śląskim wiele firm działa i dostarcza rozwiązania z branży „gastronomia”, dzięki którym nie musisz wychodzić z domu. Z naszej bazy wybierz interesującą Cię firmę lokalną i poznaj szczegóły oferty.

ŻYWNOŚĆ – gotowe jedzenie z dostawą do domu (restauracje, bary jadłodajnie, cukiernie)

Katowice

Bobby Burger Katowice

Bob Cafe

Restauracja Allure

Mój Kaprys. Restobar

Restauracja Mango

Restauracja Smak Róży

Thai Pan Oriental Taste

Restauracja La Squadra

potrawy kuchni włoskiej, również tradycyjnej. Codziennie nowy zestaw dnia w cenie 30 zł. Śniadanie + kawa – przez cały dzień w cenie 20 zł.

Adres: Bocheńskiego 109 (przy salonie Ferrari), Katowice

Bocheńskiego 109 (przy salonie Ferrari), Katowice Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9 – 17

Poniedziałek - Piątek 9 – 17 📱 +48 882 350 404

🌍 Restauracja La Squadra

Koku sushi

oferuje szeroki wybór potraw tradycyjnej kuchni japońskiej

Adres: ul. Gliwicka 57, Katowice

ul. Gliwicka 57, Katowice Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12.00-22.00

Poniedziałek - Piątek 12.00-22.00 📱 +48 530 381 381

🌍 Koku sushi

Mad Mick

w menu znajdziecie bogatą ofertę burgerów

Żurownia

tradycyjna kuchnia śląska z nowoczesnym zacięciem

Adres: ul. Ligonia 16, Katowice

ul. Ligonia 16, Katowice Godziny otwarcia : pn: 12.00-21.00, wt-czw: 12.00-22.00, pt-sob: 12.00-23.00, Niedziela 12.00-21.00

pn: 12.00-21.00, wt-czw: 12.00-22.00, pt-sob: 12.00-23.00, Niedziela 12.00-21.00 📱 +48 535 084 666

🌍 Żurownia

Kartofelnik

bogata oferta dań na bazie ziemniaków, soki, lunche

Adres: ul. Mielęckiego 4, Katowice

ul. Mielęckiego 4, Katowice Godziny otwarcia : pn-czw: 12.00-18.00, pt-sb: 12.00-19.00, Niedziela 12.00-19.00

pn-czw: 12.00-18.00, pt-sb: 12.00-19.00, Niedziela 12.00-19.00 📱 +48 507 503 557

🌍 Kartofelnik

Częstochowa

Bar Promenada

Sosnowiec

Pogoń w Piwnicy

Adres: ul. Bema 3, Sosnowiec

ul. Bema 3, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 32 220 16 94

Kawa i Ciastko

Adres: ul. Piłsudskiego 42, Sosnowiec

ul. Piłsudskiego 42, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 507 442 115

Kebab u Głodnego

Adres: ul. Braci Mieroszewskich 23/4, Sosnowiec

ul. Braci Mieroszewskich 23/4, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 503 878 664

Makaroneria Sosnowiec

Adres: ul. Małachowskiego 24, Sosnowiec

ul. Małachowskiego 24, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 730 848 135

Manufaktura Pieroga

Adres: ul. 3 Maja 5, Sosnowiec

ul. 3 Maja 5, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 887 799 701

New York Pizza

Adres: ul. Długosza 80, Sosnowiec

ul. Długosza 80, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 32 292 01 40

Pepe Nero

Adres: ul. Sucha 16, Sosnowiec

ul. Sucha 16, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 530 777 540

Pierogi na już

Adres: ul. Modrzejowska 9, Sosnowiec

ul. Modrzejowska 9, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 883 639 560

Pietruszkowe Pole

Adres: ul. Targowa 8, Sosnowiec

ul. Targowa 8, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 696 246 699

Pizzeria Falcon

Adres: ul. Gospodarcza 32, Sosnowiec

ul. Gospodarcza 32, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 32 296 44 44

Pizzeria Radełko

Adres: ul. Majora Hubala Dobrzańskiego 29, Sosnowiec

ul. Majora Hubala Dobrzańskiego 29, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 731 299 199

Pizzeria u Francesco

Adres: ul. Rysia 8a, Sosnowiec

ul. Rysia 8a, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 32 785 41 41

Restauracja Kamionki

Adres: ul. Lenartowicza 43, Sosnowiec

ul. Lenartowicza 43, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 50501206993961

Say Cheese

Adres: ul Armii Krajowej/róg Wagowej, Sosnowiec

ul Armii Krajowej/róg Wagowej, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 532 323 693

Street Food Park

Adres: ul. Legionów 26A, Sosnowiec

ul. Legionów 26A, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 510 900 370

Sushi Seto

Adres: ul. Targowa 8, Sosnowiec

ul. Targowa 8, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 696 556 677

Trattoria Pizzeria Stonehenge

Adres: ul. Spółdzielcza 8, Sosnowiec

ul. Spółdzielcza 8, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 32 785 48 75

Trattoria LaFesta

Adres: ul. 11 Listopada Pawilon 1, Sosnowiec

ul. 11 Listopada Pawilon 1, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 32 297 06 50

Trzy Świnki

Adres: ul. Żeromskiego 7, Sosnowiec

ul. Żeromskiego 7, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 797 616 842

Zalewajka Kuchnia Domowa

Adres: ul. Spółdzielcza 3, Sosnowiec

ul. Spółdzielcza 3, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 514 225 755

Zielone Je Je Je

Adres: ul. Czeladzka 12, Sosnowiec

ul. Czeladzka 12, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 883 153 401

Zielony Gaj

Chicago Bar&Restaurant

Gurin Sushi

Adres: ul. Hubala Dobrzańskiego 70, Sosnowiec

ul. Hubala Dobrzańskiego 70, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 575 277 300

Restauracja Belvedere

Bombaj Tandoori

Giersz

Adres: ul. Popiełuszki 2, Sosnowiec

ul. Popiełuszki 2, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 504 879 312

Fon Pizza

Adres: ul. Braci Mieroszewskich A6-3, Sosnowiec

ul. Braci Mieroszewskich A6-3, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 516 516 135

Fabryk Food

Adres: ul. Wojska Polskiego 102, Sosnowiec

ul. Wojska Polskiego 102, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 513 707 372

Antalya Kebab

Adres: ul. Staropogońska (kiosk), Sosnowiec

ul. Staropogońska (kiosk), Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 798 338 945

Authentic Kebab

Adres: ul. Lenartowicza 186, Sosnowiec

ul. Lenartowicza 186, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 573 474 576

Bar Grzęda

Adres: ul. Kierocińskiej 20, Sosnowiec

ul. Kierocińskiej 20, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 602 808 629

Bistro Jabłko i Cynamon

Adres: ul. Gospodarcza 32, Sosnowiec

ul. Gospodarcza 32, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 693 000 033

Bistro Jagoda

Adres: ul. Targowa 2, Sosnowiec

ul. Targowa 2, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 505 120 196

Bistro Złota Owca

Adres: ul. Ostrogórska 21, Sosnowiec

ul. Ostrogórska 21, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 728 861 061

Burgery&Crepy

Adres: ul. Dekerta 14, Sosnowiec

ul. Dekerta 14, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 577 704 707

hicago Bar&Restaurant

Adres: ul. Małachowskiego 26, Sosnowiec

ul. Małachowskiego 26, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 792 123 330

Chillin

Adres: ul. Modrzejowska 6, Sosnowiec

ul. Modrzejowska 6, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 +48 32 348 70 52

Czarci Młyn

Adres: ul. Andersa 76, Sosnowiec

ul. Andersa 76, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 nan

Dojo Sushi Bar

Adres: ul. Grota-Roweckiego 203, Sosnowiec

ul. Grota-Roweckiego 203, Sosnowiec Godziny otwarcia :

📱 nan

Gliwice

Polskie Przysmaki - catering s.c.

Restauracja Plado

Działamy jako Umami i Plado - w jednym miejscu, w trudnym czasie z ogromną nadzieją w sercach, że uda nam się przetrwać to wszystko tworząc nadal zgrany zespół ludzi, którzy kochają gotować i gościć. Przygotowaliśmy specjalne menu na wynos, dowozimy również na terenie Gliwic, raz dziennie jedziemy do Pyskowic i do Zabrza. Menu lunchowe od poniedziałku do piątku - zupa + danie główne / 25,00 zł, abonament na pięć dni / 105,00 zł. Dania na wynos - klasyki i nie klasyki - rosół, żurek, rolada, policzki. Burger z szarpanym mięsem, makaron z krewetkami i wege sajgonki. Boxy z ryżem, marynowanymi warzywami i tofu, krewetkami lub wołowiną. Delikatesy Plado - nasze wyroby - mięsa i wędliny, sosy do ryżu i makaronów, garmażerka - pyzy, pierogi, krokiety, gołąbki, słodkości - szarlotka i ciasto drożdżowe i w końcu nasz pyszny chleb oraz smarowidła - pasztetówka grzybowa, masło z truflą, smalec. Wszystko co pojawia się w naszej ofercie robimy sami od podstaw, starannie i z dużą dawką dobrych emocji. Zabierz Plado do domu to nie tylko jedzenie, to kultura dzielenia się posiłkiem, radość ze smakowania, szacunek do produktu i rzemiosła jakim jest gotowanie. Mamy nadzieję, że dajemy tym naszym gościom chwile radości.

Dobry Zbeer - beer & comfort food

Zabrze

Restauracja Tygel

Restauracja Alpex

Piekarnia Wieczorek Chleb Do Domu

Pizza Plus

Pizza & Caffe Veloria

Restauracja & Club Twist

Mandala Kitchen & Bar

Zabrzański Gościniec

Adres: Aleja Bohaterów Monte Cassino 9, Zabrze

Aleja Bohaterów Monte Cassino 9, Zabrze Godziny otwarcia :

📱 +48 32 278 32 36

🌍 Zabrzański Gościniec

Skrzydlaty Byk Zabrze

Naleśnikarnia Kamienica

Pizzeria „We Love Pizza”

Pizzeria Da Luca

Restauracja Ristorante Sorrento

Domowe Jadło

Restauracja Pizzeria Venezia

U Greka

Bistro U3

Biesiadowo

Adres: ul. Księdza Konstantego Damrota 66A, Zabrze

ul. Księdza Konstantego Damrota 66A, Zabrze Godziny otwarcia :

📱 +48 32 411 06 03

Da Grasso

Telepizza

Bistro&Pizza Zapieczone

Piccolo Minibar

Trattoria La Vecchia Scuola

Pizzeria Margheritta

Adres: ul. Wolności 210, Zabrze

ul. Wolności 210, Zabrze Godziny otwarcia :

📱 +48 32 271 04 41

Szisza Kebab

Pizza Dominium

Mihiderka

Restauracja As Fit

Gruby Benek

Bar Doner Kebab

Bistro Cytat

Pizza&Kebab

Bielsko-Biała

Flat White Cafe

Restauracja Gruzińska Lunita

Bytom

Scena Kulinarna

Pod Cechem

Adres: ul. Pułaskiego 3, Bytom

ul. Pułaskiego 3, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 281 44 22

Desperado

Adres: ul. Konstytucji 105, Bytom

ul. Konstytucji 105, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 604 906 047

Fat Mama's

Adres: ul. Wrocławska 31, Bytom

ul. Wrocławska 31, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 282 68 27

Food Factor

Adres: ul. Chopina 9, Bytom

ul. Chopina 9, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 790 396 040

Ha-Noi, Rong Vang

Adres: ul. Moniuszki 8, Bytom

ul. Moniuszki 8, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 502 519 144

Jadalnia

Adres: Plac Akademicki 3, Bytom

Plac Akademicki 3, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 690 489 848

Kameleon

Adres: ul. Piekarska 24, Bytom

ul. Piekarska 24, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 281 12 62

Mario Pizza

Adres: ul. Stolarzowicka 40, Bytom

ul. Stolarzowicka 40, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 725 88 88

Mini Bar „W Zaułku”

Adres: ul. Koziołka 1, Bytom

ul. Koziołka 1, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 281 39 12

Olimpijska

Adres: ul. Łużycka 90, Bytom

ul. Łużycka 90, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 387 91 18

Pizzera Mefisto

Adres: ul. Stolarzowicka 26, Bytom

ul. Stolarzowicka 26, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 280 76 30

Po Drodze

Adres: ul. Żołnierza Polskiego, Bytom

ul. Żołnierza Polskiego, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 600 030 031

Pod Czaplą

Adres: ul. Moniuszki 8, Bytom

ul. Moniuszki 8, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 281 18 53

Crazy Chicken

Adres: ul. Bławatkowa 1, Bytom

ul. Bławatkowa 1, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 505 597 579

Pod Orzechem

Adres: ul. Żołnierska 99, Bytom

ul. Żołnierska 99, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 727 345 997

Pod Progiem

Adres: ul. Blachówka 94, Bytom

ul. Blachówka 94, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 570 574 074

Pod Strachem

Adres: ul. Zabrzańska 89, Bytom

ul. Zabrzańska 89, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 286 99 22

Pod Żurawiem

Adres: ul. Prusa 32, Bytom

ul. Prusa 32, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 3873737

Quebab Factory

Adres: ul. Podgórna 2, Bytom

ul. Podgórna 2, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 731 370 330

Riposta

Adres: ul. Szymanowskiego 2, Bytom

ul. Szymanowskiego 2, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 286 88 88

Sapori Divini

Adres: ul. Dworcowa 1, Bytom

ul. Dworcowa 1, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 280 58 68

Sport Dolina

Adres: ul. Blachówka 94, Bytom

ul. Blachówka 94, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 509 207 197

Sport Pizza

Adres: ul. Strzelców Bytomskich 256, Bytom

ul. Strzelców Bytomskich 256, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 733 07 77

Stara Piekarnia

Adres: ul. Reptowska 4, Bytom

ul. Reptowska 4, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 280 22 00

Super Franco

Adres: ul. Wyspiańskiego 1, Bytom

ul. Wyspiańskiego 1, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 737 707 770

Crazy Kebab

Adres: ul. Daleka 26, Bytom

ul. Daleka 26, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 504 516 913

Ciao Pizza

Adres: pl. Kościuszki 1, Bytom

pl. Kościuszki 1, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 396 26 26

Szkatix

Adres: ul. Hlonda 62, Bytom

ul. Hlonda 62, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 506 969 152

Chata Rumcajsa

Adres: ul. Mickiewicza 9, Bytom

ul. Mickiewicza 9, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 281 15 55

Anaconda

Adres: ul. Batorego 42, Bytom

ul. Batorego 42, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 787 614 347

Bajzel

Adres: ul. Rycerska 17, Bytom

ul. Rycerska 17, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 733 230 551

Sycylia

Adres: Rynek 24, Bytom

Rynek 24, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 388 45 96

Szynk na Winklu

Adres: ul. Składowa 2, Bytom

ul. Składowa 2, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 730 088 005

Restauracja Pizzeria "Pod Żurawiem"

Pizzeria Restauracja Pod Strachem

Restauracja Klimat

Zelter

Adres: ul. Strażacka 3a, Bytom

ul. Strażacka 3a, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 885 588 585

Telepizza

Adres: ul. Jainty 10, Bytom

ul. Jainty 10, Bytom Godziny otwarcia :

📱 +48 32 387 33 51

Rybnik

Zbeereźnik RestoPub

Tradycyjna pizza & catering

Dowóz oraz wynos od wtorku do niedzieli w godzinach 12.00 - 18.00

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 +48 507 971 222

Laboratorium Smaku

Dowóz od piątku do niedzieli w godzinach 13:00-20:00

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 +48 666 666 898

Hotel Politański – Restauracja

Zamówienia telefoniczne, odbiór na recepcji

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 +48 32 422 32 80

Restauracja Laguna Rybnik

Dowóz codziennie między 12:00-18:00

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 +48 32 424 70 51

Cukiernia Mistrza Andrzeja

Dowóz tortów i ciasta na terenie Rybnika od kwoty 65zł

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 +48 660 412 683

Spółdzielnia Socjalna "Z IKRĄ" "Bistro z Ikrą"

Dowóz od 11:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku oraz dbiór własny po zamówieniu telefonicznym

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 729 976 776 lub 793 687 666

Restauracja Avanti

Dowóz piątek-niedziela

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 +48 516 688 355

Stołówka na Wodociągach Mniam Mniam

Zamówienia realizowane na wynos z odbiorem osobistym

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 +48 661 281 212

Best Pizza-Giovana

Zamówienia na dowóz i wynos od wtorku do niedzieli

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 +48 733 233 090

Bistro95

Dowóz i wynos do godz. 15.00

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 +48 690 001 363

Santorini Rybnik

Dowóz i wynos w godz. 12.00-20.00

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 +48 32 431 61 75

Taaka Ryba

Zamówienia na dowóz i wynos

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 +48 32 757 69 56

Centrum Plus

Zamówienia telefoniczne do godz. 10.00

Adres: nan, Rybnik

nan, Rybnik Godziny otwarcia :

📱 +48 506 078 523

Ruda Śląska

Struś Burger

Adres: ul. Hlonda 31, Ruda Śląska

ul. Hlonda 31, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 731 722 433

Restauracja Adria

Adres: ul. Wolności 1, Ruda Śląska

ul. Wolności 1, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 32 342 20 45

Akwarium

Adres: ul. Szyb Andrzeja 18, Ruda Śląska

ul. Szyb Andrzeja 18, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 506 114 034

Violinowa Gospoda

Adres: ul. Krasińskiego 1, Ruda Śląska

ul. Krasińskiego 1, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 601 460 791

Restauracja Wiśniowy Sad

Adres: ul. 1 Maja 76, Ruda Śląska

ul. 1 Maja 76, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 32 342 15 02

PasiBrzuch

Adres: ul. Kłodnicka 95, Ruda Śląska

ul. Kłodnicka 95, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 32 243 37 00

Ramża

Adres: ul. Oświęcimska 110, Ruda Śląska

ul. Oświęcimska 110, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 601 310 194 (wyłącznie odbiór osobisty)

Pizzeria u Batmana

Adres: ul. Ks.Lexa 12, Ruda Śląska

ul. Ks.Lexa 12, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 32 724 07 05

Przysmak

Adres: ul. 1-go Maja 31, Ruda Śląska

ul. 1-go Maja 31, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 32 243 47 45 (wyłącznie odbiór osobisty)

Bar Smakosz

Adres: ul. Piotra Niedurnego 51, Ruda Śląska

ul. Piotra Niedurnego 51, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 32 248 61 86

Malinowy Dwór

Adres: ul. Radoszowska 4c, Ruda Śląska

ul. Radoszowska 4c, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 32 707 44 17

Da Grasso

Adres: ul. Katowicka 3, Ruda Śląska

ul. Katowicka 3, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 572 669 280

Pizzeria Stopiątka

Adres: ul. 1-go Maja 310, Ruda Śląska

ul. 1-go Maja 310, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 572 336 105

Foodie Kebab

Adres: ul. Piotra Niedurnego 38, Ruda Śląska

ul. Piotra Niedurnego 38, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 730 014 314

Pod Drewnianym Bocianem

Adres: ul. Jana Karskiego 4, Ruda Śląska

ul. Jana Karskiego 4, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 32 240 31 21

Pizzeria Vinci

Adres: ul. Solidarności 5/2, Ruda Śląska

ul. Solidarności 5/2, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 32 340 01 98

Kebab Bodrum

Adres: ul. 1 maja 39, Ruda Śląska

ul. 1 maja 39, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 605 839 714

Restauracja Stara Drukarnia

Prosimy o składanie zamówień telefonicznie pod nr 32 2400 738 lub 792 620 703 w godz. od 10.00 do 17.00

Restauracja Wawelska

Adres: ul.Raciborska 14, Ruda Śląska

ul.Raciborska 14, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 607 685 151

Pizzeria Biesiadowo

Adres: ul. Pokoju 18, Ruda Śląska

ul. Pokoju 18, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 786 807 737/ 32 240 01 44

Star Kebap

Adres: ul. Wolności 101, Ruda Śląska

ul. Wolności 101, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 579 300 128

Star Kebap

Adres: ul. Czarnoleśna 1, Ruda Śląska

ul. Czarnoleśna 1, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 799 495 824

Pizzeria Amigos

Adres: ul. Heleny Modrzejewskiej 3/1, Ruda Śląska

ul. Heleny Modrzejewskiej 3/1, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 32 244 56 63

Esencja Smaku

Adres: ul. Teatralna 6 b, Ruda Śląska

ul. Teatralna 6 b, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 32 307 37 84

Pizzeria u Marka

Adres: ul. Chorzowska 1, Ruda Śląska

ul. Chorzowska 1, Ruda Śląska Godziny otwarcia :

📱 +48 32 244 26 74

Tychy

Dalton Catering

W Międzyczasie Coffee&Restaurant

Kasi Nowe Torty

M&S Catering

Dąbrowa Górnicza

Trattoria Massimo

Adres: ul Mickiewicza 47, Dąbrowa Górnicza

ul Mickiewicza 47, Dąbrowa Górnicza Godziny otwarcia : poniedziałek-niedziela 12:00-22:00

poniedziałek-niedziela 12:00-22:00 📱 +48 510 703 254

🌍 Trattoria Massimo

To jest To Pizza

Opcja zamówienia bez kontaktu z kurierem lub odbiór osobisty w lokalu

Restauracja Przy Gościńcu

Adres: ul. Roździeńskiego 9, Dąbrowa Górnicza

ul. Roździeńskiego 9, Dąbrowa Górnicza Godziny otwarcia : poniedziałek-piątek 10:00-15:00

poniedziałek-piątek 10:00-15:00 📱 +48 510 724 539

Pizzeria Moskva

Pizza, makarony, sałatki, bagietki

Zapiex – kultowe zapiekanki

Rodzinne Bistro

Pizzeria Da Grasso Dąbrowa Górnicza

Pizza i włoskie dania – idealne na domowe wieczory!

Pizzeria Ambrozja

Pizza, zapiekanki, sałatki!

BaB to go

Kuchnia koreańska w najbardziej autentycznym wydaniu.

Bucket’s Story

Kuchnia amerykańska – jedyna taka w Dąbrowie Górniczej! OPCJA ZAMÓWIENIA BEZ KONTAKTU Z KURIEREM

Burgerownia Muuu

Spróbuj kolorowych burgerów – 100% wołowiny w zdrowym wydaniu! Minimalne zamówienie – 60zł

Adres: ul. Legionów Polskich 109c, Dąbrowa Górnicza

ul. Legionów Polskich 109c, Dąbrowa Górnicza Godziny otwarcia : poniedziałek-piątek 13:00 do 19:00

poniedziałek-piątek 13:00 do 19:00 📱 +48 694 085 054

🌍 Burgerownia Muuu

Restauracja Domolo

Jedzenie na wynos z Domolo jest tak samo pyszne, jak te zjedzone w lokalu!

Well Done

Adres: ul. Górników Redenu 2, Dąbrowa Górnicza

ul. Górników Redenu 2, Dąbrowa Górnicza Godziny otwarcia : poniedziałek-niedziela: 11:00-22:00

poniedziałek-niedziela: 11:00-22:00 📱 +48 667 010 101

🌍 Well Done

Restauracja Faust

Domowe obiady na wynos!

Pizzeria Fresco

Pizza i makarony prosto do domu! Tylko dowóz

Karczma Drewienko

Adres: ul. Struga 5, Dąbrowa Górnicza

ul. Struga 5, Dąbrowa Górnicza Godziny otwarcia : poniedziałek: nieczynne ; wtorek-niedziela: 14:00-22:00

poniedziałek: nieczynne ; wtorek-niedziela: 14:00-22:00 📱 +48 517 833 694

🌍 Karczma Drewienko

Kebab u Khuja

Tylko na wynos

Adres: ul. Jana Majewskiego 316 A, Dąbrowa Górnicza

ul. Jana Majewskiego 316 A, Dąbrowa Górnicza Godziny otwarcia : poniedziałek-niedziela: 10:30-23:30

poniedziałek-niedziela: 10:30-23:30 📱 +48 575 573 881

🌍 Kebab u Khuja

Krowa na Wypasie

Masterdieta

catering dietetyczny z dowozem do klienta. Zamówienia online 24h.

McDonalds

Adres: Katowicka 1C, Dąbrowa Górnicza

Katowicka 1C, Dąbrowa Górnicza Godziny otwarcia : poniedziałek-niedziela: 06:00-00:00

poniedziałek-niedziela: 06:00-00:00 📱 +48 600 932 464

Pogoria Residence Hotel&Restaurant

Odbiór osobisty oraz dostawa do 5km od hotelu

Restauracja Podlesie

Pizzeria RADEŁKO

Rock Out

OPCJA ZAMÓWIENIA BEZ KONTAKTU Z KURIEREM

Chorzów

Restauracja A'le Dobre

Restauracja Amarone Hotel Gorczowski

Obiady jak u mamy

tradycyjna kuchnia śląska

CATERING ARTS - OBIADY DLA FIRM

Zupy, sałatki, przekąski, dania główne...

Żory

Restauracja Texas

Restauracja czynna w dniach od czwartku do niedzieli

Będzin

Kanion Pizza

Piekary Śląskie

Restauracja RED

Monte Carlo

Zawiercie

Chicago Bar&Restaurant

Irini Restauracja Grecka

Restauracja Pizzeria Riva

Restauracja La Stazione

Wodzisław Śląski

Restauracja Rączka Gotuje

Piwiarnia Warka Wodzisław Śląski

Mikołów

Bar Mleczny

Myszków

Restauracja La Stazione

Czeladź

Daito Sushi

CAFE DESA

Żywiec

Restauracja "Prawda"

Pszczyna

Cug Cafe

Łaziska Górne

Rodzinna - Kuchnia Domowa

Imielin

Gempe Pieczywo Marcin Szkółka

Niezapominajka

Koszwice

Karczma Koszwice

Bytom

Bar Pierożek

Podzamcze

Poziom 511 BAR & RESTAURANT

