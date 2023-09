Wrześniowe nowości w kinach Helios. Co zobaczymy na ekranach?

Po niemal dekadzie oczekiwania w kinach pojawią się „Niezniszczalni 4”. Bohaterowie serii wkraczają do akcji, kiedy wszystkie inne środki zawodzą, a ludzie zagrażający bezpieczeństwu rosną w siłę. Tym razem Lee Christmas i Barney Ross muszą odbić z rąk terrorystów broń masowego rażenia, zanim trafi ona do brutalnego dyktatora. W tym celu ponownie powołują do walki grupę topowych najemników. W obsadzie Jason Slatham i Sylvester Stallone, jak i nowe twarze: 50 Cent i Megan Fox.

W trudną, ale i niezwykle aktualną tematykę wprowadzi widzów Agnieszka Holland w jej najnowszym filmie „Zielona granica”. Dramat, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, przybliża odmienne perspektywy osób znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej. Są to: uchodźcy, aktywiści i strażnicy graniczni. Historie widziane ich oczami przeplatają się ze sobą, a fabuła ukazuje niełatwe dylematy moralne. Film zdobył Nagrodę Specjalną Jury na tegorocznym Festiwalu w Wenecji.