Wracają loty z Pyrzowic. Samoloty pasażerskie znów będą w powietrzu

1000 plus dla wybranych albo 300 plus dla wszystkich?

Lotnisko w Pyrzowicach od dłuższego czasu jest już gotowe na przyjęcie pasażerów. Ustawiono tam m.in. dodatkowe bramki do pomiaru temperatury z nadgarstka. W terminalu i hali odlotów pojawiły się automaty do dezynfekcji dłoni, a dystans społeczny, który należy zachować w kolejkach, został oznaczony specjalnymi taśmami.

Choć część linii lotniczych uważa, że zachowanie dystansu społecznego w samolocie jest niemożliwe, nawet w przypadku zajęcia przez pasażerów co drugiego miejsca, to przewoźnicy są do tego zobligowani przez obowiązujące w Polsce przepisy. Do tego obsługa będzie dodatkowo mierzyła pasażerom temperaturę przed wejściem do samolotu. Na pokładzie również obowiązuje nakaz noszenia maseczek.