Wojewoda śląski wysyła do medyków nakazy pracy. Mają wspomóc szpitale zakaźne

Jak dotąd wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał decyzje o skierowaniu do pracy dla łącznie 63 lekarzy i pielęgniarek.

- Wojewoda kieruje pracowników głównie do szpitali jednoimiennych - Megrez sp. z o.o. w Tychach oraz Szpital Rejonowy im. J. Rostka w Raciborzu. Ponadto skierował pracowników do: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, Szpital Powiatowy w Zawierciu, Szpital Śląski w Cieszynie. Wybierane są osoby o zawodach i specjalnościach najbardziej potrzebnych - zgodnie z zapotrzebowaniem od szpitali - mówi Alina Kucharzewska, rzecznik prasowy wojewody śląskiego.

Do Urzędu zgłaszają się też ochotnicy, w tym dwie pielęgniarki, lekarka z hospicjum i lekarka w trakcie specjalizacji. Każda para rąk jest potrzebna, a taka postawa zasługuje na najwyższe słowa uznania.

Nie wszyscy jednak przyjmują decyzję wojewody.

- Spośród osób, które miały stawić się do pracy do dnia dzisiejszego stawiło się 17 osób, a 8 – osób przedstawiło zwolnienie lekarskie. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów szpitali sukcesywnie kolejne osoby będą kierowane do pracy - dodaje Kucharzewska.

Siedmioro ordynatorów z województwa śląskiego kierujących oddziałami zakaźnymi zwróciło się do swoich kolegów z wyjątkowo przejmującym apelem.

- W obliczu epidemii nie można stać z boku, nie można być biernym, dystansując się od sytuacji i problemów lekarzy Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnych - napisali w specjalnym piśmie, prosząc o wsparcie i podjęcie pracy przy leczeniu chorych na koronawirusa. -Zespoły medyczne (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, personel administracyjny) pracujące na Oddziałach Obserwacyjno-Zakaźnych są w sposób niewyobrażalny przeciążone. Praca w warunkach permanentnego zagrożenia, stresu, pod presją czasu jest skrajnie trudna. Dla niektórych to jest wyzwanie ponad siły - czytamy w apelu.