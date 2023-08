Wodny plac zabaw w Katowicach zamknięty! Powód? Incydent kałowy. Kiedy ponownie zostanie otwarty?

Wakacje wciąż trwają. To czas, gdy ludzie znacznie chętniej decydują się na wypoczynek w chłodniejszych miejscach, takich jak kąpieliska, baseny i wodne place zabaw. Ostatnie wysokie temperatury stanowią dodatkowy pretekst do takich eskapad. Niestety, wakacje to także okres, gdy ze względu na duże zagęszczenie osób w jednym miejscu łatwo o zanieczyszczenia.

Do jednego z takich zanieczyszczeń doszło na wodnym placu zabaw na osiedlu Odrodzenia w Katowicach. W położonym przy ul. Biedronek obiekcie miał miejsce tzw. incydent kałowy. Badania wykazały obecność bakterii w wodzie.

Zgodnie ze standardową procedurą w takich sytuacjach, MOSiR podjął decyzję o tymczasowym zamknięciu wodnego placu zabaw. W tym czasie sanepid ma pobrać próbki wody, a następnie uruchomiony zostanie proces oczyszczania wody. Ile może dokładnie to potrwać?