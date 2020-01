Władze Katowic oczekują zakończenia strajku straży miejskiej

Po kilku miesiącach nalegań i dwóch tygodniach strajku władze Katowic w końcu usiadły do rozmów z przedstawicielami straży miejskiej. Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami we wtorek, 14 stycznia.

- Ustaliliśmy, że dajemy sobie do piątku czas na przeanalizowanie postulatów oraz argumentów obydwu stron. Do tego momentu nie chcemy ujawniać szczegółów dotyczących rozmów - informuje Mariusz Machała z Solidarności Straży Miejskiej.

Nie, bo to w ogóle niepotrzebna formacja

Po pierwsze, nie wypisują mandatów. Po drugie, do każdej prowadzonej czynności przykładają się szczególnie skrupulatnie, co bardzo wydłuża czas ich pracy.

To oczywiście strajk włoski.

Związkowcy Solidarności domagają się podwyżki płac w straży o tysiąc złotych brutto, dodatków za pracę w dni wolne i święta, a także dodatku dla kierowców, którzy pracują w SM. - Jedynie to zachęci nowych ludzi do pracy, a obecnych pracowników zmobilizuje do pozostania w naszych szeregach - podkreślają, choć sami mówią, że spełnienie ich postulatów jest mało realne.

W piśmie protestacyjnym zaznaczono również, że strażników jest zbyt mało, aby mogli oni wykonywać swoje obowiązki. Dochodzi do sytuacji, że interwencje są realizowane nawet po kilkunastu godzinach od zgłoszenia, co odbija się także na postrzeganiu straży miejskiej przez katowiczan.

Rzecznik UM Katowice, poinformowała Dziennik Zachodni, że na spotkaniu rozmawiano o wszystkich kwestiach podnoszonych przez strażników, czyli o poziomie wynagrodzenia, ilości etatów oraz ścieżce rozwoju.