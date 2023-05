Witaj maj, trzeci maj! Biało-czerwona defilada przemarszowała przez Katowice - zobacz zdjęcia

Po ustaniu walk Rada Ambasadorów zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska. Z obszaru plebiscytowego, zamieszkanego przez ponad 2 miliony ludzi, do Polski przyłączono 29 proc. terenu z 46 proc. ludności. Polska część otrzymała uprzemysłowiony teren, na którym znajdowała się większość kopalń i hut, Miało to ogromne znaczenie dla rozwoju II Rzeczypospolitej.

- Polska to przecież nie tylko struktury państwowe, ale także każdy z nas, obywateli. Aby ją umacniać i rozwijać potrzebujemy być razem, potrzebujemy wspólnej pracy i troski o naszą małą i wielką ojczyznę. Dziś to my jesteśmy odpowiedzialni przed narodem i kolejnymi pokoleniami za trwałość naszego państwa i jego kondycję w przyszłości – wskazał premier.