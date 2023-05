Wiosenny repertuar kina Helios pełen hitów!

Kolejny majowy tydzień w kinach Helios dostarczy widzom mocy wrażeń. Filmy oraz seanse specjalne, które sieć przygotowała w nadchodzących dniach to gwarancja niezapomnianych chwil w gronie najbliższych. Szykuje się bowiem tydzień, w którym każdy z widzów znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, począwszy od przeróżnych animacji, przez najnowszy film Marvel Studios, a skończywszy na wyjątkowym pokazie prezentowanym w ramach cyklu Seans Przyjazny Sensorycznie.

W najbliższy piątek na ekranach kin zadebiutuje urocza animacja „Ernest i Celestyna: Misja Muzyka”. Niedźwiedź Ernest i myszka Celestyna podróżują do rodzinnej krainy poczciwego misia, aby naprawić zepsute skrzypce. Gdy przyjaciele przybywają na miejsce, okazuje się, że granie jakiejkolwiek muzyki zostało tu zakazane wiele lat temu. Dozwolona jest tylko jedna nuta, a dla nich to niewyobrażalne, bo oboje kochają wszelkie dźwięki. Wspólnie spróbują przywrócić muzykę i szczęście do krainy niedźwiedzi. Podczas najbliższego weekendu kina Helios zaprezentują także przedpremierowo absolutny hit - „Super Mario Bros. Film”! Minionki pokochali kinomani na całym świecie, teraz studio Illumination stworzyło film o bohaterze gry komputerowej, który także dostarczy wielu wspaniałych emocji. Produkcja jest oparta na kultowej grze z lat 80., która do dziś ma liczne grono fanów i jest jedną najpopularniejszych gier komputerowych w historii. Najbliższe przedpremierowe seanse odbędą się 13 i 14 maja.

Brawurowa produkcja „Strażnicy Galaktyki: Volume 3” to najnowszy film Marvel Studios, który pokochali widzowie na całym świecie. Sielankowe życie Strażników na Knowhere zostaje wywrócone do góry nogami przez burzliwą przeszłość Rocketa. Peter Quill, wciąż wstrząśnięty po stracie Gamory, musi ponownie zebrać swoich przyjaciół, aby podjąć się naprawdę niebezpiecznego zadania. Tym razem stawką jest życie Rocketa. Oto misja, od której powodzenia zależeć będą dalsze losy Strażników! Najmłodszych kinomanów Helios zaprasza na pokazy animacji „Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!”. Rezolutna Kicia Kocia razem z wiernymi przyjaciółmi: Packiem, Adelką i Juliankiem odkrywa odważnie świat i stawia czoła wielu nowym sytuacjom. Przygody Kici Koci odzwierciedlają dziecięcą wrażliwość oraz ukazują pełną ciepła i radości codzienność. Filmowe opowieści na podstawie uwielbianych książek Anity Głowińskiej to idealna okazja na niezapomniany, rodzinny seans.

Oparty na kultowej mandze, film „Knights of the Zodiac” to debiut Tomka Bagińskiego jako reżysera filmu aktorskiego. Helios zaprasza na pokazy w wybranych kinach od piątku, 12 maja. Seiya (Mackenyu) jest upartym nastolatkiem żyjącym na ulicy, który głównie spędza czas na walce o pieniądze. Siostra bohatera zostaje porwana, a on nie waha się jej szukać. Podczas jednej z walk nieświadomie odkrywa swoje mistyczne moce, o których istnieniu nie miał pojęcia… W sobotę, 13 maja w ramach cyklu Seans Przyjazny Sensorycznie zaprezentowana zostanie animacja „Dziki Zachód Calamity Jane”. Wyróżniona na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Kino Dzieci wyjątkowa wizualnie animacja to ekscytująca opowieść o harcie ducha, przezwyciężaniu uprzedzeń i walce o marzenia, które należy chwytać na lasso, by nie pozwolić im umknąć. Aby każdy mógł w pełni cieszyć się filmowymi emocjami podczas Seansu przygotowana zostanie bezpieczna, komfortowa przestrzeń. Widzowie będą mieli między innymi możliwość poruszania się w sali oraz swobodę w wyrażaniu emocji.

Tego samego dnia wieczorem, 13 maja, o godzinie 19 - Mainstream Sellout Live from Cleveland: The Pink Era zabierze fanów w podróż z Machine Gun Kelly na jego niezapomniany występ w rodzinnym mieście Cleveland na niesamowitym FirstEnergy Stadium. Materiał tworzy zapis koncertu wraz z ekskluzywnymi zakulisowymi momentami z jego wyprzedanej światowej trasy. W poniedziałek, 15 maja fani cyklu Kino Konesera zobaczą amerykański dramat „Tár” z fenomenalną Cate Blanchette w roli głównej. Film to poruszająca analiza zmieniającej się natury władzy, jej wpływu i trwałości we współczesnym świecie. Lydia Tár, powszechnie uważana jest za jedną z największych żyjących kompozytorek/dyrygentek. Stała się pierwszą w historii kobietą główną dyrygentkę wielkiej niemieckiej orkiestry.

16 i 17 maja Helios zaprasza wszystkich fanów piłki nożnej na kolejną odsłonę rozgrywek Champions League na wielkim ekranie. Rewanżowe mecze półfinałowe zapowiadają się bardzo emocjonująco, to oczywiście nie dziwi żadnego miłośnika futbolu – na tym etapie emocje wyłącznie rosną. Tego sportowego wydarzenia absolutnie nie można przegapić! Filmowe emocje to wspaniały pomysł na niezapomniany czas w gronie rodziny oraz przyjaciół. Po szczegóły dotyczące majowego repertuaru, a także bilety na różnorodne seanse Helios zaprasza na stronę www.helios.pl, do aplikacji mobilnej oraz do kinowych kas. Warto przy tej okazji pamiętać o ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”, gwarantującej wybór najlepszych miejsc w sali, a także korzystne ceny biletów.

Muzotok - 5 Deresza - Wolska