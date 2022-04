Wille w woj. śląskim! Tak mieszkają milionerzy. Oto NAJDROŻSZE domy na sprzedaż w regionie TOP 20 - zobacz CENY i ZDJĘCIA

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rynek nieruchomości luksusowych w Polsce goni ten z Europy Zachodniej. Ciekawe wnioski na ten temat można znaleźć w raporcie REAS i KPMG pt. „Rynek nieruchomości luksusowych w Polsce”. Luksusowe nieruchomości w naszym kraju stanowią około 4 do 6 procent całego rynku mieszkaniowego. Roczna wartość transakcji na rynku apartamentów to około 460 mln zł. Niektórzy traktują takie transakcje jako okazję do inwestycji, a dla innych wysoki standard posiadanej nieruchomości stanowi potwierdzenie ich społecznego statusu. Wiele osób, które stać na luksusowy apartament, kupuje go często ze względu na estetykę wnętrz.

Dla każdego nabywcy takiej nieruchomości wyznacznikiem decydującym o uznaniu jej za luksusową mogą być całkowicie inne cechy. Jednak kluczowym aspektem jest cena nieruchomości. Co jeszcze? M.in ogromna powierzchnia użytkowa, rozkład pomieszczeń oraz zindywidualizowany charakter wnętrz zaprojektowany przez architekta, a więc i wysoka jakość materiałów wykorzystana przy powstawaniu nieruchomości. Mogą to być również udogodnienia jak: prywatny basen, własne spa czy hektary lasów za domem.