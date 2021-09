Wieżowiec na Korfantego w Katowicach już gotowy, trwa wykańczanie. Ma 750 okien. Ale widok! Dorota Niećko

Katowice. Biurowiec przy Korfantego góruje nad okolicą. Niebawem znikną rusztowania. To DL Tower, inwestycja DL Invest Group. Ma 55 metrów, a z ostatnich pięter roztacza się oszałamiający widok na miasto. Na 12 piętrach trwa wykańczanie wnętrz. Oddanie do użytku: na początku 2022 roku. A potem - budowa kolejnych dwóch podobych wież obok. Oto co dzieje się na budowie we wrześniu 2021.