Wielkanocne świętowanie w kościele Piotra i Pawła w Katowicach. Wigilia paschalna i rezurekcja - zobacz piękne zdjęcia

Wigilia paschalna i rezurekcja w Katowicach

Od pobłogosławionego ognia zapalany jest paschał – świeca stojąca w kościele w okresie wielkanocnym. Na świecy znajdują się litery alfa i omega oznaczające, że Jezus Chrystus przechodzi od początku świata, od jego stworzenia do jego końca i historii zbawienia ludzi.

Światło świecy ma również swoje znaczenie symboliczne. Rozjaśniając skryty w mroku kościół odwołuje się do postaci Chrystusa, który nadaje sens ludzkiemu życiu i który rozprasza jego mroki swoją obecnością. Ogień świecy nawiązuje także do stworzenia świata, kiedy to w ciemności rozbłysła światłość.