Wielkanocne śniadanie dla samotnych i potrzebujących w Katowicach! Zobacz, zdjęcia z Międzynarodowego Centrum Kongresowego

Częścią wielkanocnego śniadania w Katowicach była sztuka teatralna pokazująca ostatnie chwile życia, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Te słowa kolejne osoby kierowały do ukrzyżowanego Chrystusa.

- Nie wiedziałem, że odbędzie się tu takie misterium – mówił Adrian Galbas, arcybiskup – To piękna scena, apostołowie są zaryglowani w wieczerniku, boją się wszystkich. W tym momencie przychodzi do nich Jezus i mówi im "ja Was nie oceniam, ja Was nie osądzam". To jest właśnie nadzieja. Tej nadziei chcę Wam dzisiaj życzyć – dodał, odnosząc się do biblijnych wydarzeń po ukrzyżowaniu.