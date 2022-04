Wielkanoc 2022: Gdzie najtaniej zrobisz zakupy świąteczne? Warto sprawdzić ten RANKING SKLEPÓW!

Ogromna różnica między najdroższym i najtańszy koszykiem

Drożejąca żywność ma wpływ na naszą kuchnię. Na to, co i jak gotujemy. Niestety, wciąż drożeją podstawowe produkty. Opracowane zestawienie cen w sklepach pokazuje ogromną różnicę pomiędzy najtańszym a najdroższym sklepem. Różnica ta wynosi aż 40,96 zł! To kwota, za którą do koszyka w najtańszym sklepie mogli byśmy dołożyć od kilku do nawet kilkunastu dodatkowych produktów.