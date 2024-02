Wielka inwestycja w Archiwum Państwowym w Katowicach. Grupa NDI rozbuduje obiekt. Zobaczcie wizualizacje!

Wielka inwestycja w Archiwum Państwowym w Katowicach

– Cieszymy się z podpisania umowy na kolejną inwestycję na południu Polski. Inżynierowie z Oddziału Południe do swoich realizacji będą mogli dołączyć nowoczesne i ciekawe architektonicznie budynki, które powstaną po rozbudowie istniejącego kompleksu. W ostatnich latach wykonujemy wiele różnorodnych obiektów kubaturowych do których należą także te zrealizowane na terenie Śląska, takie jak np. baseny w Katowicach Szopienicach i Brynowie. Obecnie zaś na terenie Katowic prowadzimy budowę Stadionu Miejskiego – mówi Małgorzata Winiarek – Gajewska Prezes Grupy NDI.

Nowoczesny system gaszenia gazem

– W istniejącym budynku numer 1 przebudowie ulegną elewacje północna, czyli główne wejście oraz południowa ze schodami ewakuacyjnymi i windą. W strefie północnej za budynkiem głównym wybudowany zostanie trzykondygnacyjny budynek 2, gdzie powstaną sale konferencyjne, powierzchnie wystawowe, biura, bar, a także powiązane z tymi funkcjami magazyny, serwerownia, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Budynek 3 oraz 4 to głównie magazyny na archiwalia. W każdym z segmentów znajdują się regały o wysokości około 2,20 metrów z sześcioma poziomami półek – mówi Wojciech Pałczyński dyrektor Oddziału Południe Grupy NDI. – Z kolei parterowy dotąd budynek magazynowy 9 zostanie w części południowej rozebrany i powstaną tam trzy nowe kondygnacje. Natomiast do budynku 10 dobudowana zostanie winda. Co istotne, zaplanowano połączenie budynku 1 poprzez budynek 3 do budynku 9 i dalej przewiązką do budynków 4 i 10.