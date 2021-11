Wiceminister Piotr Pyzik liczy na zielone światło w Brukseli ws. programu dla górnictwa. Przedstawiciele rządu spotkali się ze związkowcami

W PGG wkrótce zabraknie pieniędzy

Ministerstwo Aktywów Państwowych wciąż nie uzyskało od Komisji Europejskiej prenotyfikacji programu, którego celem jest wsparcie dla polskich kopalń. Rozmowy na ten temat trwają już od kilku miesięcy. To coraz bardziej niepokoi związkowców.

- Jedyną iskierką optymizmu jest kwestia związana z tym, że ustawa o funduszu transformacji Śląska jest pchana do przodu. Cała reszta stoi jednak w miejscu - mówi Dominik Kolorz, lider śląsko-dąbrowskiej Soldiarności. - Tym razem ci, którzy mówią, że w PGG wystarczy pieniędzy do lutego, mają rację - dodaje.

Po koniec maja przedstawiciele rządu zatwierdzili umowę społeczną, dotyczącej transformacji górnictwa, w tym zasad likwidacji polskich kopalń, dopłat dla branży górniczej i osłon socjalnych dla pracowników z likwidowanych zakładów. Według jej zapisów wygaszanie kopalń węgla energetycznego nastąpi do końca 2049 roku. Do tego czasu spółki górnicze mają otrzymywać budżetowe subwencje w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.