Weź udział w konkursie “Najciekawszy widok z okna podczas podróży pociągiem Kolei Śląskich” i wygraj wyjątkowy pobyt w SPA!

Wraz z Kolejami Śląskimi organizujemy wyjątkowy konkurs fotograficzny na “Najciekawszy widok z okna podczas podróży pociągiem Kolei Śląskich”, w którym chcemy pokazać piękno województwa śląskiego. Na zwycięzców czekają rewelacyjne nagrody.

Zastanawiasz się jak możesz dołączyć do zabawy? To proste! Wsiądź do pociągu Kolei Śląskich i zrób zdjęcie widoku, który podziwiasz przez okno. Im ciekawsze będzie Twoje zdjęcie i piękniejszy widok tym lepiej, liczy się kreatywność. Niezapomniany zachód słońca, ulubione Jezioro Goczałkowickiego, widok Beskidów czy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a może mural Jana Furtoka w centrum Katowic? Liczba pomysłów jest nieskończona, a jedynym ograniczeniem jest wasza wyobraźnia. Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody.