Weź udział w konkursie #AktywnaKIA i zgarnij wyjątkowe nagrody! Auta KIA i dwudniowy pobyt w hotelu czekają na Ciebie!

Zastanawiasz się jak możesz dołączyć do zabawy?

To proste! Wyjdź na spacer do parku, lasu w góry, udaj się na trening lub jakieś wydarzenie sportowe lub kulturalne i zrób zdjęcie ze swoim chłopakiem, dziewczyną, mężem, żoną, mamą, tatą, babcią, dziadkiem, przyjacielem, przyjaciółkom, kim tylko zechcesz!

Im ciekawsze będzie Twoje zdjęcie tym lepiej, liczy się kreatywność. Wasza dwójka w tle niezapomnianego wschodu słońca, na szlaku górskim, podczas spaceru w ulubionym parku, wspólnego wypadu na wycieczkę rowerową. Liczba pomysłów jest nieskończona, a ogranicza was tylko wyobraźnia. Jedynym warunkiem udziału w konkursie jest ujęcie na zdjęciu elementu związanego z marką KIA np. samochodu czy kluczyków do auta, logo KIA zrobionym na piasku czy ułożone z kolorowych, jesiennych liści. Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody.