We wtorek 23 listopada ruszył diabelski młyn na rynku w Katowicach. Imponuje wielkością, wygląda kapitalnie! A ile kosztuje?

Przejażdżka trwa 5 minut, podczas których diabelski młyn obraca się trzykrotnie.

Bilet normalny kosztuje 20 zł, bilet rodzinny (rodzice i dwoje dzieci) to koszt 70 zł. Dzieci poniżej piątego roku życia mogą korzystać bezpłatnie.

Nie ma możliwości płacenia kartą.

Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa w Katowicach do 23 grudnia. Jest wszystko, co do Świąt Bożego Narodzenia potrzeba, ale także będzie dużo okazji do dobrej zabawy, m.in. na sezonowym lodowisku.