Warto teraz zapisać się na kurs online. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ma wiele propozycji!

Ten trudny czas, w którym wszyscy się znaleźliśmy, stawia przed nami różne zadania. Warto go także odpowiednio wykorzystać. Jeśli ktoś został w domu - polecamy zapisanie się na kurs online. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ma w swojej ofercie ponad 70 atrakcyjnych kursów w takiej formie.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to instytucja edukacyjna z blisko 95-letnim doświadczeniem. Proponuje nie tylko nauczanie w szkołach, ale również kursy i szkolenia, które cieszą się ogromną popularnością. Teraz ZDZ przygotował specjalną ofertę szkoleń online. Można więc podnieść swoje kompetencje bez wychodzenia z domu.

Kursy komputerowe, biznesowe, językowe...

- Sytuacja związana z pandemią spowodowała, że w ciągu niespełna dwóch tygodni ofertę kursów online rozszerzyliśmy z kilku do ponad 70 - podkreśla Marcin Jakubowski, wiceprezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. - Skoro nie możemy prowadzić dotychczasowej działalności, to zaproponowaliśmy szkolenia na odległość. Są to zarówno kursy typowo e-learningowe, jak i prowadzone w formie webinariów. Jeśli chodzi o te drugie, to do bezpośredniego kontaktu z wykładowcą czy instruktorem wykorzystywane są nowoczesne narzędzia. Za pomocą komunikatorów, specjalnych aplikacji można prowadzić szkolenia, nawiązać połączenie, porozmawiać z kursantami.

Propozycja, którą ma Zakład Doskonalenia Zawodowego jest ogromna. W ofercie są m.in. szkolenia zawodowe, komputerowe, językowe (w tym nauka języka migowego), szkolenia z zakresu handlu, finansów i biznesu czy kursy z zakresu BHP.

- W ramach kursów online mamy szkolenia stricte zawodowe, które można zrealizować w całości, jak np. kursy księgowości, kadrowo-płacowe. Proponujemy też kursy, które składają się z części teoretycznej i praktycznej. Praktyki oczywiście będziemy realizować w najbliższym możliwym czasie, ale zajęcia teoretyczne można odbyć już teraz. Jeśli więc ktoś chce zrobić kurs na wózki widłowe czy spawalniczy, to jest najlepszy czas na zaliczenie teorii - uważa wiceprezes Marcin Jakubowski. - Mamy w ofercie szeroką gamę szkoleń BHP. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą z nich skorzystać, aby zabezpieczyć problem związany z obligatoryjnymi szkoleniami wstępnymi i okresowymi BHP swoich pracowników. Teraz to można zrobić w bezpieczny sposób, na odległość - dodaje.

Kursy kończą się zaświadczeniem ukończenia szkolenia. Jeżeli natomiast dany kurs wymaga egzaminu czy certyfikatu zewnętrznego, to dopiero po ukończeniu pełnego cyklu - przykładowo teorii i praktyki - można przeprowadzić egzamin. Takie kursy kończą się wydaniem pozwolenia do wykonywania określonego zawodu.

Zmieni się nasz rynek pracy

Nie da się ukryć, że obecna sytuacja związana ze stanem epidemicznym potężnie odbije się na rynku pracy.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co istniało jeszcze miesiąc temu szybko nie powróci. Mam tutaj na myśli rynek pracownika. W tej chwili to pracownik będzie szukał pracy, a nie pracodawca pracownika. Nabycie kolejnych umiejętności będzie więc dodatkowym atutem dla każdej osoby, która będzie chciała utrzymać swoje miejsce pracy lub znaleźć zatrudnienie - mówi wiceprezes Jakubowski. - Szkolenia są więc szansą dla osób, które zostały "uwięzione" w domu. Można doszlifować teraz język obcy czy zrobić atrakcyjny kurs dla siebie. Zawsze na przeszkodzie stał brak czasu, obowiązki zawodowe, a teraz jest ku temu okazja. Zachęcałbym wszystkich do skorzystania z oferty kursów na

odległość już teraz. W momencie, gdy będziemy wracali do normalności, będziemy szukać pracy, może być za późno na uzupełnianie umiejętności. Tymczasem my będziemy mieć dodatkowe atuty w postaci skończonego szkolenia. Tak więc kursy online są dobrą inwestycją - uważa.

Możesz zdobyć nowy zawód

Teraz jest także dobry czas, by zastanowić się nad przekwalifikowaniem. Z rynku pracy już płyną sygnały, które branże będą miały olbrzymie trudności w powrocie do normalności, a które sektory się rozwiną. To dobry czas, by pomyśleć o przyszłości, o tym, co będziemy robić, zastanowić się, czy jesteśmy w grupie ryzyka zawodowego.

Tymczasem dzięki kursom online możemy zdobyć nawet nowy zawód. Świetnym przykładem są kursy z fotowoltaiki. Po ich ukończeniu można zostać instalatorem systemów fotowoltaicznych.

- Koniec ubiegłego roku rozpoczął duży boom na fotowoltaikę. On jest związany nie tylko z programami rządowymi, jak np. "Mój prąd", "Czyste powietrze", ale i gminami, które występują o unijne środki na fotowoltaikę. Jest to kierunek przyszłościowy, ten zawód staje się modny i niezbędny. Szkolenia cieszą się więc dużym zainteresowaniem - wyjaśnia Przemysław Drzazga, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Chorzowie, które oferuje m.in. kursy z fotowoltaiki. - Szkolenia robimy w sposób zdalny, wykorzystując webinaria. W ten sposób można zrealizować połowę kursu, czyli jego część teoretyczną. Część praktyczną będziemy realizować niezwłocznie, jak sytuacja wróci do normy. Warto wiedzieć, że w Polsce akredytowanych jednostek do przeprowadzenia takiego kursu jest około 50, z czego 20 tak naprawdę efektywnie prowadzi szkolenia, więc my mamy kursantów z całej Polski. Dzisiaj słuchacze nie muszą przyjeżdżać na zajęcia do Chorzowa, mogą zrealizować je zdalnie. Następne szkolenie uruchamiamy w maju, teraz można się zapisywać - zachęca.

Chorzowskie Centrum ZDZ jest akredytowaną jednostką Urzędu Dozoru Technicznego, który działa w ramach ustawy o odnawianych źródłach energii. Po szkoleniu można przystąpić do egzaminu państwowego i zdobyć uprawnienia certyfikowanego instalatora OZE. Ten certyfikat lada moment będzie niezbędny, żeby np. wykonywać instalacje w ramach środków publicznych