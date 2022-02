Walentynki 2022: Gdzie na randkę w Katowicach? Oto TOP 13 najlepszych restauracji i lokali. Zobacz LISTĘ LOTA

Gdzie na randkę w Katowicach? Oto TOP najlepszych lokali i restauracji nie tylko na walentynki! Ma być miło i ładnie, do tego klimatycznie, raczej nie oficjalnie, elegancko, ale też nie za bardzo. Miejsce ma sprzyjać swobodnej rozmowie. Do tego najlepiej żeby było ze smacznym jedzeniem, oryginalnym wystrojem i dobrą muzyką w tle. Takie miejsca znaleźć niełatwo, więc postanowiliśmy Wam pomóc! Wybraliśmy TOP 13 restauracji na randkę w Katowicach. KLIKNIJ W KOLEJNE ZDJECIA i poznaj nasze typy > > > Zobacz galerię (14 zdjęć)

Walentynki 2022: Gdzie na randkę w Katowicach? Zastanawiacie się, jak spędzić ten wieczór we dwoje? Wiadomo: najlepiej na romantycznej kolacji. Wybraliśmy TOP 13 restauracji na randkę w Katowicach - to lista subiektywna, na której znalazły się lokale i knajpki, które przypadły nam do gustu i warto wybrać się tam nie tylko z okazji walentynek. Kliknijcie w galerię i wybierzcie cos dla siebie!