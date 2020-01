Waląca się kamienica w Katowicach. Inwestor, który buduje hotel wynajmie mieszkanie dla ewakuowanej rodziny z psami ZDJĘCIA

Kamienica się wali. Mieszkańcy do hotelu, psy do schroniska

- Skończyliśmy ostatnie uzgodnienia, które satysfakcjonują wszystkich najemców - mówi Ewa Lipka z Urzędu Miasta w Katowicach. W 4-piętrowej kamienicy mieszka bowiem więcej rodziny, a - przypomnijmy - w najtrudniejszej sytuacji znajdowali się państwo Jankowscy, którzy swoich trzech psów nie mogli zabrać ze sobą do hotelu. Wówczas powiedziano im, by oddali zwierzęta do schroniska. - Nie możemy się na to zgodzić, to nasi członkowie rodziny - mówiła nam rodzina.

Dziś inwestor, którym jest biznesmen Andrzej Goczoł, wyciągnął rękę do poszkodowanych i zaoferował, że pokryje wszelkie koszty wynajmu mieszkania dla rodziny z psami. - Inwestor zadeklarował pomoc mieszkańców. Rodzina ma się jutro (21 stycznia) przeprowadzić - mówi Ewa Lipka.