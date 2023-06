Wakacyjny repertuar kin Helios

Gratka dla wielbicieli superbohaterów - najnowszy film z uniwersum DC „Flash” - opowiada o przygodach Barry'ego Allena, który używa swojej mocy do podróży w czasie, żeby zmienić wydarzenia z przeszłości. Kiedy próbuje ocalić rodzinę, zostaje więźniem rzeczywistości, w której generał Zod powraca i grozi powszechnym zniszczeniem. Jedyną nadzieją Barry’ego na uratowanie świata pozostaje wyścig o życie.

W najbliższym tygodniu odbędą się także przedpremierowe pokazy „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” - piątej odsłony kultowego cyklu o perypetiach słynnego archeologa i poszukiwacza skarbów. Indiana zostawił awanturnicze lata za sobą i skupia się na pracy uniwersyteckiej. Zło jednak nie śpi… Byli naziści zostają zatrudnieni przez rząd USA mają zagwarantować Zachodowi zwycięstwo nad Związkiem Radzieckim w wyścigu kosmicznym. Wkrótce okazuje się jednak, że jeden z nich, Jürgen Voller, zaangażowany w program lądowania na Księżycu, pragnie przemodelować świat według własnej wizji. Powstrzymać może go jedynie Indiana, któremu towarzyszy jego córka chrzestna, Helena.

Ponadto, w dniach 24 i 25 czerwca, w ramach projektu Helios dla Dzieci, wyświetlane będą przedpremierowe pokazy animacji „MISS KRAKEN. Ruby Gillman”. Ta bajka sprawia, że inaczej patrzy się na tajemnicze morskie stworzenia - może się bowiem okazać, że straszne krakeny, nie są jednak tak niebezpieczne, a urocze syreny, tylko udają niewiniątka.

Helios poleca także Maraton Grozy w ramach uwielbianego przez widzów cyklu NMF, który zaplanowany jest na piątek, 23 czerwca. Jako pierwszy premierowo zostanie wyświetlony horror „Odejdź”, a tuż po nim odbędzie się światowa przedpremiera filmu „Black Bits”. Następnie widzowie zobaczą film „Konsekracja”, a zakończeniem też przerażającej nocy będzie kolejna premiera – „Odludzie”.

W poniedziałek, 26 czerwca w ramach cyklu Kino Konesera zaprezentowany zostanie film „Bo się boi”. Jest to śmiałe i wymykające się konwencjom gatunkowym połączenie horroru i czarnej komedii o mężczyźnie, który panicznie boi się wszystkiego. Jednak telefon od matki zmusi go do wyruszenia w epicką podróż, która okaże się wspaniałą przygodą! Dwa dni później (28 czerwca), także w ramach Kina Konesera, widzowie będą mogli obejrzeć polską komedię obyczajową „Radiostory” – historię o emigrancie Jacku, który w latach 90. planuje otworzyć na Wybrzeżu własną rozgłośnię radiową.