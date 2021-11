W woj. śląskim już w 180 szkołach są lekcje online! Wróci zdalne nauczanie?

To właśnie w listopadzie minionego roku sytuacja epidemiczna w kraju doprowadziła do zamknięcia szkół. Wraz ze wzrostem zakażeń, na zdalne nauczanie najpierw zaczęli przechodzić uczniowie placówek ponadpodstawowych i klas IV-VIII podstawówek w powiatach objętych czerwoną strefą. Z czasem czerwona strefa została wprowadzona w całej Polsce, a 9 listopada decyzją rządu do uczących się na odległość dołączyli podopieczni klas I-III szkół podstawowych. Czy tym razem będzie podobnie?