W wakacje krew jest niezwykle potrzebna. Magazyny krwi pustoszeją. Dlatego dołącz do naszej akcji "Bo płynie w nas życie"!

W wakacje wzrasta zapotrzebowanie na krew. Rezerwy są mniejsze, bo część honorowych dawców wyjeżdża na urlopy, dochodzi też wtedy do wielu nieszczęśliwych wypadków, a dla ich uczestników często jedynym ratunkiem jest transfuzja krwi. Jakie jest aktualne zapotrzebowanie na krew, można sprawdzić na stronach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Tam też są informacje o wszystkich akcjach – gdzie i kiedy w naszym regionie można oddać krew.

Krwi nie można wyprodukować, a jedynym jej źródłem jest drugi człowiek, honorowy dawca. W Polsce przeprowadza się rocznie 1,7 mln transfuzji. Jak podaje Narodowe Centrum Krwi, jedna jednostka krwi może uratować życie aż trzech osób. Oddając krew 4 lub 6 razy do roku, można z kolei uratować nawet 24 osoby. Tymczasem spada liczba honorowych dawców krwi. W 2021 roku status dawcy krwi miało 615 tys. Polaków, liczba ta jest niższa niż np. 5 lat wcześniej.

Krew i wszystkie jej składniki to w niektórych sytuacjach jedyna szansa na uratowanie życia. Zapotrzebowanie na krew jest ogromne, potrzebuje jej średnio 1 na 10 osób przebywających w szpitalach.

Celem naszej akcji promocyjnej „Bo płynie w nas życie” jest zachęcenie mieszkańców woj. śląskiego do honorowego oddawania krwi oraz jej składników.

Kto może oddać krew?

Krwiodawcą może zostać osoba w wieku 18-65 lat (dla oddających krew po raz pierwszy górna granica wieku to 60 lat), o masie ciała powyżej 50 kg i ciesząca się dobrym zdrowiem, która nie przyjmuje na stałe żadnych leków. To podstawowe zalecenia, jednak wiele sytuacji czasowo lub stale dyskwalifikuje kandydata na krwiodawcę. Na przykład krwi nie można oddawać przez sześć miesięcy po operacji, wykonaniu tatuażu czy kontaktu z obcą krwią.

Jeśli chcesz pomóc innym, możesz zgłosić się do najbliższego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jego oddziałów terenowych lub mobilnych stacji poboru krwi.

Krwiodawcy oprócz świadomości, że ratują czyjeś zdrowie lub życie, mogą liczyć na różne przywileje. Po oddaniu krwi mogą liczyć na ekwiwalent 4500 kalorii, a także aż dwa dni wolne od pracy (dzień oddania krwi i następny)

Najważniejsze jednak jest przekonanie, że jesteśmy potrzebni i że dzięki naszej decyzji ratujemy chorym zdrowie i życie. To jest największa satysfakcja dla honorowych krwiodawców. Dlatego zorganizowaliśmy akcję „Bo płynie w nas życie”, by jak najwięcej osób zachęcić do oddawania krwi.