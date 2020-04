W Urzędzie Pracy w Katowicach telefony rozgrzane do czerwoności. Są też zgłoszenia zwolnień grupowych ROZMOWA

Natomiast, owszem, obserwujemy duże zainteresowanie rejestracjami między innymi ze strony osób, które w obecnej sytuacji wróciły do Polski. Aktualnie nasze telefony są rozgrzane do czerwoności i docierają do nas informacje, że trudno się z nami skontaktować. Dlatego na stronie internetowej podaliśmy również numery telefonów komórkowych, pod którymi dostępni są nasi mobilni pracownicy. Warto też przypomnieć, że wszystkie sprawy można z naszym urzędem załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Czy do katowickiego PUP wpłynęły już zawiadomienia dotyczące zwolnień grupowych spowodowanych pandemią koronawirusa?

Aktualnie trzy zakłady (to FAMUR SA, Camaieu Polska Sp. z o. o oraz eSky SA.), zgłosiły zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych, ale tylko jedna z firm (eSky SA - przyp. red.) uzasadniła je COVID-19.

Niektóre urzędy pracy alarmują, że ze względu na okrojoną kadrę nie są przygotowane do dużej fali zwolnień i nagłego wzrostu liczby osób, które zapukają do urzędów pracy. Jak sytuacja wygląda w Katowicach?

U nas problem jest taki, że ponad ¼ moich pracowników to kobiety, które korzystają ze zwolnienia przysługującego na opiekę na dziecko. Nasza załoga jest mniejsza, a zadań związanych z tarczą antykryzysową nam przybyło, ale mamy nadzieję, że podołamy. W środę ogłosiliśmy nabór wniosków, związanych z pierwszym instrumentem w ramach tarczy antykryzysowej, jakim jest udzielenie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Wnioski już do nas wpływają. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy mogli rozpocząć przyjmowanie wniosków dotyczących innych instrumentów wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.