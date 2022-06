W tym tygodniu rozpoczną się rozgrywki Esportowej Ligi Szkół. Do wygrania jest pracownia komputerowa z wyposażeniem w stylu IEM!

Turnieje w Brawl Stars rozgrywane są w formacie ,,trzech na trzech”, a do zwycięstwa, oprócz dobrego refleksu, potrzebna jest też komunikacja i współpraca drużynowa. Drużyny będą rywalizować w czterech turniejach kwalifikacyjnych, a za zajęte miejsca będą zdobywać punkty. Osiem najlepszych ekip spotka się w Wielkim Finale, rozgrywanym 25 czerwca.

Zgłoszone drużyny zmierzą się w grze Brawl Stars, aby powalczyć o bardzo wartościową nagrodę dla swojej szkoły - do wygrania pracownia zaprojektowana w stylu 10lecia Intel Extreme Masters wraz z pełnym wyposażeniem - dokładnie takim, na którym rywalizują profesjonalni zawodnicy. Nagroda zostanie ufundowana przez współorganizatora Esportowej Ligi Szkół - ESL Polska.

Jak można wziąć udział w Esportowej Lidze Szkół?

Do rozgrywek może zgłosić się każdy uczeń szkoły zainteresowany taką formą aktywności. Wystarczy stworzyć konto w ESL i zainstalować darmową grę Brawl Stars w telefonie. Po zarejestrowaniu się i połączeniu konta kapitan drużyny musi powołać drużynę klikając przycisk "utwórz drużynę".

Czy jest gra Brawl Stars?

Brawl Stars to jedna z najpopularniejszych gier na urządzenia mobilne. Gra odbywa się w trzyosobowych zespołach (3 vs 3) w dynamicznych meczach. Rozgrywka jest pozbawiona przemocy, a jej design i charakter skierowany jest dla dzieci i młodzieży od 10 roku życia. Rozgrywka wymaga od zawodników zręczności oraz zdolności do wspólnego podejmowania decyzji wewnątrz zespołu.