W takich miejscach jak Odessa Market i Best Market można zaopatrzyć się w przysmaki z Ukrainy. Ryby, słodycze i alkohole ze Wschodu

W Katowicach, jak i w innych miastach Polski, można znaleźć sklepy zagraniczne, które oferują własne produkty, wytwarzane w konkretnym kraju czy regionie świata. Są one unikatowymi artykułami, związanymi z daną kulturą czy tradycjami i nie ma ich wśród tych, jakie można kupić w sklepach, należących do znanych sieci marketów. Sklepy spożywcze, w których można zaopatrzyć się w przysmaki, pochodzące zza wschodniej granicy Polski, to w Katowicach Odessa Market oraz Best Market. Odwiedzają je szczególnie miłośnicy produktów ukraińskich czy kuchni wschodniej, do których należą oczywiście obywatele Ukrainy, mieszkający w Polsce, ale nie tylko. Polacy również chętnie tam wstępują – między innymi po smaczne słodycze – a w jednym z tych miejsc, w ostatnim tygodniu przybyło ich jeszcze więcej.