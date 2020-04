W sobotę protest przedsiębiorców wobec "niekompetencji rządu". Przez centrum przejedzie kilkaset aut

I dodaje, że sytuacja nie tylko w jego branży jest dramatyczna. - Wprowadzone przepisy niczego nie zmieniają, więc najlepiej jeśli rząd odpuści sobie tarczę 3.0, a posłucha, co my – przedsiębiorcy - mamy do powiedzenia. Moje środowisko wysłało do premiera projekt ustawy potrzebnej dla transportu, dostaliśmy odpowiedź, że rząd musi to przeanalizować. I jak dotąd, przez półtora miesiąca analizują 9 proponowanych przez nas artykułów. A nam nic więcej nie trzeba, tylko te 9 artykułów, które pomogą nam przetrwać – przekonuje przedsiębiorca.

Przedsiębiorcy apelują, by rząd otwierał gospodarkę, a nie tylko lasy

Jak zaznacza w proteście w Katowicach weźmie udział nie tylko branża transportowa, a przedsiębiorcy w ogóle. - Wiem, że będą przedstawiciele branży turystycznej, fryzjerzy, właściciel studia tatuażu i hotelarze – wymienia.