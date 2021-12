W Śląskiem najwięcej nowych zakażeń! W którym mieście sytuacja jest najpoważniejsza?

W piątek 10 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 991 przypadkach nowych zakażeń - to o 7 proc. mniej zakażeń niż w piątek w ubiegłym tygodniu. Zmarło 571 osób - to wzrost o 21 proc. W Śląskiem minionej doby zarejestrowano 3671 nowych zakażeń - to spadek o 5 proc. do ubiegłego piątku. Zmarło 51 osób. W naszym regionie na kwarantannie przebywa aż 88161. Wykonano 13598 testów. Śląskie jest na pierwszym miejscu w Polsce pod względem nowych przypadków zakażeń - na drugim jest mazowieckie (3530), trzecim wielkopolska (2470). Gdzie w woj. śląskim jest najbardziej poważna? Gdzie zakażeń jest najwięcej? Gdzie było najwięcej zgonów? Sprawdź, czytaj więcej , kliknij w następne zdjęcie >>>