W siedzibie PGG w Katowicach trwają rozmowy zarządu spółki ze związkowcami. Dotyczą podwyżek i rekompensat dla górników

Związki zawodowe najpierw ogłosiły spór zbiorowy, a od poniedziałku okupują siedzibę PGG w Katowicach. We wtorek o godz. 10:00 rozpoczęły się kolejne negocjacje płacowe pięciu największych związków zawodowych w PGG z zarządem spółki. Jeśli zarząd nie spełni postulatów strony społecznej, górnicy gotowi są okupować gmach przy ul. Powstańców 30 nawet w święta.

- Mam nadzieję, że zarząd pójdzie po rozum do głowy i rozmowy zakończą się już dziś, a protestowanie w święta nie będzie konieczne. Sprawa podwyżek dla górników miała być rozwiązana już we wrześniu, takie usłyszeliśmy obietnice. Jeżeli okaże się, że zarówno przedstawiciele PGG, jak i rządu, nie potrafią ich dotrzymać, to będzie to świadczyć o ich wiarygodności. Wiele osób zacznie mieć obawy o cały proces transformacji górniczej - mówi Bogusław Ziętek, lider Sierpnia'80.