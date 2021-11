W Pierwszej Dzielnicy rozpoczął się drugi etap inwestycji. W najbliższych latach powstaną tu dwa szesnastopiętrowe budynki

Łącznie powstanie tu aż 9 budynków

Każdy z budynków drugiego etapu Pierwszej Dzielnicy będzie miał ok. 55 m wysokości, 17 kondygnacji naziemnych oraz dwie podziemne. Inwestycja oferuje uniwersalną i zróżnicowaną strukturę mieszkań o wysokim standardzie. Lokale zostały zaprojektowane w taki sposób, aby dawać szerokie możliwości aranżacyjne. Do wyboru są kawalerki (od ok. 30 m kw.), mieszkania 2-, 3-, 4-pokojowe, a także apartamenty (do 145 m kw.) na trzech ostatnich piętrach.

– Pierwszą Dzielnicę wyróżniać będzie zielone zagospodarowanie terenu. Pomiędzy budynkami i wokół nich powstanie spokojna, zielona, parkowa przestrzeń rekreacyjna wypełniona wielogatunkowymi roślinami oraz elementami małej architektury. Naszym głównym celem jest stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy i osoby przyjezdne komfortowo spędzą czas – mówi Aleksandra Posmyk z TDJ Estate.

Na parterach zaplanowano funkcje usługowe. Dodatkowo w każdym z budynków jeden z lokali zostanie przeznaczony pod przestrzeń wspólną dla mieszkańców. Powstaną w nich dwie sale: ruchowa i rozrywkowa. Przewidziane są również lobby recepcyjne, wózkownie i rowerownie. Parking podziemny zaoferuje 264 miejsca postojowe, komórki lokatorskie oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych.