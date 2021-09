W mieszkaniach coraz zimniej, a SM „Górnik” wymienia sieć ciepłowniczą. Lokatorzy zgłaszają pretensje

W mieszkaniu 2 st. C, a ogrzewania brak

Właśnie rozpoczęła się jesień, temperatury są coraz niższe, a lokatorzy SM "Górnik" z ul. Kominka 7, Kubiny 3 i 5, a także Gawliny 2 i 4 w Katowicach uskarżają się, że w ich mieszkaniach nie ma ogrzewania. Jak przekonują, nocą w ich mieszkaniach temperatura spada nawet do 2 st. C. Wszystko z powodu wymiany sieci ciepłowniczej, która rozpoczęła się kilka dni temu.

Lokatorzy nie kryją swojego niezadowolenia i pytają dlaczego inwestycja jest prowadzona właśnie teraz. W rozmowie z nami zastanawiają się dlaczego nie wykonano jej wiosną lub latem. To pytanie skierowaliśmy do zarządu spółdzielni. W komunikacie zwrotnym, który otrzymaliśmy, czytamy, że nie było to możliwe.

O inwestycji zdecydowano w ostatniej chwili

Okazuje się, że już w minionym sezonie grzewczym w sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Kominka, Kubiny i Gawliny zaobserwowano wycieki tzw. "czynnika grzewczego". W trakcie prac interwencyjnych stwierdzono, że przyczyną rozszczelnienia ułożonych w kanałach rur jest ich korozja. Na tej podstawie zlecono opracowanie projektu wymiany całej sieci i zaplanowano, że po zakończeniu bieżącego sezonu grzewczego, w oparciu o ten projekt, przeprowadzona zostanie jej wymiana.