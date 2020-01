W lutym rusza kwalifikacja wojskowa 2020 w Katowicach. Dla kogo "stawka" jest obowiązkowa?

Są cztery wolne etaty w Straży Miejskiej w Katowicach. Ruszył nabór!

Straż Miejska w Katowicach znów rekrutuje. Nabór do pracy w katowickiej formacji ogłoszono 4 marca. Do obsadzenia są cztery etaty. Aby zostać strażnikiem trzeba mieć ukończone 21 lat i wykształcenie co najmniej średnie. Praca nie jest łatwa, często niedoceniania, a co z zarobkami...