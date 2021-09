W Liceum im. Mickiewicza w Katowicach zawalił się kawałek sufitu w jednej z klas. Uczniowie są bezpieczni. Będzie wykonywana ekspertyza

Fragment sufitu oderwał się w klasie w III LO w Katowicach

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W jednej z klas urwał się kawałek sufitu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło 9 września (czwartek) po zajęciach lekcyjnych.

- Dyrekcja od razu zleciła kontrole w pozostałych klasach, by sprawdzić czy młodzież może odbywać tam lekcje. Nie ma żadnego zagrożenia dla uczniów, więc kontynuują naukę w szkole. Dodatkowo zlecono ekspertyzę geologiczną czy w trakcie wakacji, gdy szkoła była zamknięta, nie doszło tutaj do jakiegoś wstrząsu bądź tąpnięcia, które mogło mieć wpływ na to, że ten fragment sufitu się oderwał. Ekspertyza pomoże nam ustalić przyczynę. To był niewielki fragment sufitu - powiedział Michał Łyczak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

Szkoła, w której doszło do zawalanie się fragmentu sufitu to popularne liceum mieszczące się w centrum Katowic. Rzecznik zapewnia, że młodzież ucząca się w szkole może czuć się bezpiecznie.