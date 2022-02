W kwietniu w Katowicach ruszy kolejny sezon roweru miejskiego. Przygotowania trwają. Będzie rekordowa liczba stacji i pojazdów Tomasz Breguła

Chociaż sezon rowerowy wystartuje w Katowicach dopiero w kwietniu, to już trwają przygotowania do jego rozpoczęcia. W tym roku do dyspozycji mieszkańców oddana zostanie rekordowa liczba zarówno stacji oraz samych pojazdów.