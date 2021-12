W których sklepach są największe promocje? Biedronka, Lidl, Auchan, Castorama... ? Oddano 4 mln głosów! Kto wygrał?

– Ta kategoria zawsze wzbudza największe zainteresowanie konsumentów, bo rabaty najczęściej decydują o wyborze danego sklepu. Oferując je, sieci handlowe bardzo agresywnie między sobą konkurują. Jest to widoczne szczególnie teraz, gdy ceny idą mocno w górę. Klienci stają się coraz bardziej oszczędni i uważają, że sklepy powinny o nich walczyć promocjami. Polski rynek jest absolutnym ewenementem na skalę europejską pod względem ilości obniżek – relacjonuje Marcin Lenkiewicz, Dyrektor Generalny BLIX AWARDS.

Społeczeństwo wybrało najlepsze zniżki

Polacy, którzy łącznie oddali 4 mln głosów w programie, do tego stwierdzali, że produkty w promocjach powinny częściej być lepszej jakości. Cena to jedno, a gatunek to druga kwestia, na jaką coraz częściej zwracają uwagę shopperzy. Liczą się dla nich też formy komunikowania o obniżkach.