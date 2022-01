W Katowicach zatrzęsła się ziemia. Doszło do wstrząsu w KWK Staszic-Wujek. Na szczęście pod ziemią nikomu nic się nie stało Piotr Chrobok

Wstrząs w kopalni KWK Staszic-Wujek był odczuwalny m.in. w Ligocie. arc.

Odczuli go mieszkańcy na powierzchni, ale nie górnicy pod ziemią. Mowa o wstrząsie do którego doszło w KWK Staszic-Wujek w Katowicach. Do tąpnięcia o sile 3x10^6J doszło w pokładzie 510 katowickiej kopalni. Na szczęście nikomu nic się nie stało.