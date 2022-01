W Katowicach zakończyły się konsultacje społeczne ws. przedłużenia ul. Bocheńskiego. Mieszkańcy wybrali koncepcję do realizacji

Na ten wariant postawili mieszkańcy

Ankietę internetową można było wypełnić od 23 listopada do 10 grudnia. Mieszkańcy mieli do wyboru trzy warianty przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki. W tym samym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej możliwe było przesłanie własnych uwag i sugestii.

Celem planowanej inwestycji jest budowa drogi dla usprawnienia połączenia drogowego Ligoty i Panewnik z centrum Katowic, w tym także komunikacji pieszej, rowerowej oraz transportu publicznego w tym rejonie. Mieszkańcy wypełnili 2022 ankiety. Najwięcej głosów, z poparciem 51 proc, zdobył wariant drugi.

Przewiduje on wytyczenie trasy od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda, do przekroczenia linii kolejowych nr 171 i nr 141, a następnie od wiaduktu kolejowego trasa zostałaby wytyczona do skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego.