W Katowicach zagrali na owocach i warzywach. Zakończyły się warsztaty Sound Lab!

– W trakcie warsztatów pokazaliśmy dzieciom jak kreatywnie można wykorzystać komputer oraz tworzyć na nim muzykę elektroniczną. Za pomocą owoców i warzyw stworzyliśmy dwa utwory elektroniczne. Ponadto dzieci dowiedziały się jak działa mikrofon dynamiczny, syntezator czy interfejs audio oraz czym jest Playtron. Wszyscy byli zachęcani do pobudzania swojej kreatywności i odkrywania nowych brzmień – mówi Jakub Mokrzysiak, prezes fundacji Soundscape.

Fundacja Soundscape zorganizowała cykl warsztatów muzycznych Sound Lab, skierowanych do najmłodszych pasjonatów muzyki. Wydarzenia odbyły się 20 i 27 lipca w Katowicach. Zajęcia miały charakter edukacyjno-rozrywkowy, pozwalając uczestnikom rozwijać swoje muzyczne umiejętności przy wsparciu nowoczesnych technologii. Podczas warsztatów dzieci wzięły udział w warsztatach muzycznych z wykorzystaniem urządzenia Playtron. To kontroler MIDI, który łączy się z tabletem, na którym zainstalowana jest intuicyjna aplikacja pełniąca funkcję syntezatora. Każda grupa warsztatowa otrzymała zestaw złożony z Playtron’u, tabletu, słuchawek oraz warzyw i owoców, które zostały wykorzystane do tworzenia muzyki. Najważniejszym punktem warsztatów Sound Lab było stworzenie wspólnej produkcji muzycznej.