W Katowicach wybrano 10 najciekawszych startupów. Ich twórcy rozpoczną wkrótce spotkania z mentorami. Najlepszą trójkę poznamy w kwietniu Tomasz Breguła

W Katowicach wybrano 10 najciekawszych propozycji firm, które zgłosiły się do konkursu Kopania Startupów. Teraz innowacyjnych twórców czekają spotkania z mentorami. To jeden z elementów przygotowań do nadchodzącego Demo Day. Najlepszą trójkę poznamy w kwietniu.