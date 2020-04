W Katowicach trwają codzienne dezynfekcje. Odkażane są przystanki, tunele, przejścia podziemne, ale też place i skwery

Codzienne dezynfekcje w Katowicach

W związku z trwającą pandemią koronawirusa służby miejskie w Katowicach prowadzą regularne dezynfekcje. Działania te realizują Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

– Prowadzimy dezynfekcję stref pieszych, głównie w centrum miasta, takich jak m.in. chodniki, pasaże czy mała architektura. Zaangażowani są w to nasi pracownicy, z odpowiednim sprzętem do ręcznej dezynfekcji. Wykorzystujemy także zamiatarki znajdujące się na naszym wyposażeniu. Są one napełniane odpowiednim środkiem do dezynfekcji i przełączane na funkcję opryskiwania – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Odkażane są m.in. przystanki autobusowe i tramwajowe

Codziennie odkażane są również znajdujące się w Katowicach przystanki autobusowe i tramwajowe, a jest ich 661.

– Pracownicy dezynfekują wiaty, ławki i kosze, które się przy nich znajdują. Ponadto podobne działania są realizowane przy przejściach podziemnych, kładkach dla pieszych i tunelach. W tych miejscach bardzo dokładnie odkażane są poręcze, zarówno przy schodach, jak również przy podjazdach dla niepełnosprawnych – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta.