W Katowicach startują darmowe testy na koronawirusa dla medyków. Mobilny punkt pobrań „Drive&Go-Thru” stanie na os. Paderewskiego

Od wtorku, 5 maja, w Katowicach będą wykonywane darmowe testy na koronawirusa dla medyków. To akcja „Badamy - wspieramy” laboratorium medycznego Diagnostyka. Próbki będą pobierane w mobilnym punkcie typu „Drive&Go-Thru” na parkingu Diagnostyki przy ul. Paderewskiego 32c.

– Pracownicy służby zdrowia odgrywają kluczową rolę w walce z pandemią koronawirusa, stanowiąc przy tym grupę podwyższonego ryzyka zachorowania na Covid-19. Wyzwanie stanowi ograniczony dostęp do testów dla personelu medycznego poza szpitalami, co może skutkować dalszym rozprzestrzenieniem się epidemii. W odpowiedzi na to ruszamy, tym razem w Katowicach, z kolejnymi, bezpłatnymi testami na obecność SARS-CoV-2 dla wybranych grup medyków – powiedział prof. Jakub Swadźba, prezes zarządu Diagnostyka.

W mobilnym punkcie typu „Drive&Go-Thru” przebadanych może zostać nawet 120 medyków każdego dnia

Pobieranie próbek w Katowicach przy ul. Paderewskiego będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

- Codziennie, w wyznaczonej strefie poboru wymazów, przebadanych będzie mogło być maksymalnie do 120 osób. Pracownicy służby zdrowia będą mogli umówić się na pobranie, rezerwując termin poprzez stronę: www.dlamedykow.diagnostyka.pl , a obsługiwani będą przez personel punktu w odstępach 20-minutowych – zapowiadają organizatorzy akcji.

Jak dodają pobranie próbek przeprowadzane będzie metodą RT-PCR, przy użyciu testów wielogenowych, z certyfikatem CE-IVD, zgodnych z rekomendacjami WHO, tych samych, jakie wykonywane są przez Diagnostykę dla szpitali zakaźnych i szpitali jednoimiennych. Do wykonania testów stosowany będzie zestaw do pobrań DIAGprobe zaakceptowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.