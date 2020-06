W Katowicach powstanie mural poświęcony Janowi Furtokowi? Chcą tego kibice GKS-u

Treść pisma Krzysztofa Pieczyńskiego do prezydenta Marcina Krupy:

"W sprawie wskazania miejsca, celem wykonania muralu Jana Furtoka.Na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1515) składam interpelację w sprawie wskazania miejsca, celem wykonania muralu Jana Furtoka.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie wielkoformatowego miejsca w widocznym miejscu w Katowicach (np. boczna ściana kamienicy) celem wykonania muralu legendy GKS-u Katowice Jana Furtoka. Mural, według projektu dołączonego do interpelacji, zadeklarowali się wykonać na własny koszt kibice GieKSy.

Jan Furtok od urodzenia po dziś dzień jest mieszkańcem katowickiej Kostuchny. Dzięki swojej piłkarskiej karierze stał się żywą legendą nie tylko katowickiego klubu. W barwach I drużyny GKS-u rozegrał w najwyższej lidze ponad 200 meczów zdobywając 85 bramek, do tego dokładał bramki w rozgrywkach pucharowych. Rozsławił również nasz kraj i miasto grając w niemieckiej Bundeslidze, gdzie zdobył tytuł wicekróla strzelców i do dziś pozostaje drugim polskim strzelcem (po Robercie Lewandowskim) w tej silnej europejskiej lidze.Jan Furtok rozegrał również 36 spotkań w Reprezentacji Polski,

których zdobył 10 bramek.Ze względu na jego osiągnięcia władze GKS_u przed laty zastrzegli numer 9 na koszulce, z którym grał Furtok. Poza karierą piłkarską pełnił on również inne funkcje w klubie z Bukowej m.in. trenera młodzieży, trenera I drużyny, czy nawet prezesa klubu. Do dnia dzisiejszego regularnie pojawia się na meczach katowickiej GieKSy, a także na innych polskich stadionach, gdzie witany jest z niezwykłym szacunkiem i sympatią.

Pod koniec ubiegłego roku powstał mural innego wielkiego sportowca pochodzącego z Katowic Jerzego Kukuczki. Myślę, że ten rys biograficzny nie wymaga dodatkowych uzasadnień, że takie uhonorowanie należy się również Janowi Furtokowi. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wskazanie i udostępnienie miejsca, na którym kibice GKS-u stworzą mural Jana Furtoka".