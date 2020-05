W Katowicach powstanie 13 zbiorników retencyjnych. Sześć jest już gotowych. To sposób miasta na walkę z suszą

Najnowszy został wybudowany u zbiegu ulicy Dudy – Gracza i alei Roździeńskiego. Realizacja zakończyła się pod koniec kwietnia. To zbiornik o pojemności prawie 190 m sześc. Przy okazji wykonano też ponad 190 mb sieci kanalizacji deszczowej z nowymi wylotami do Rawy.

Projekt jest ogromny, oszacowany na 63,91 mln zł, z tego 32,66 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Spójności. Cel? Walka ze skutkami suszy w Katowicach. W ramach przedsięwzięcia w dzielnicach wybudowanych zostanie 13 zbiorników retencyjnych (o łącznej pojemności 6500 metrów sześciennych), zaplanowano też przebudowę, renowację i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, a także budowę zjazdów i dróg dojazdowych do zbiorników.

Co z pozostałymi zbiornikami? Dwa kolejne będą realizowane na osiedlu Zgrzebnioka (tu trwają jeszcze prace projektowe), trzy w Dąbrówce Małej (ogłoszono przetarg na prace budowlane ), a dwa na osiedlu Widok w parku Alojzego Budnioka oraz przy garażach przy ulicy Stęślickiego (trwa przetarg).

Woda ze zbiorników retencyjnych jest wykorzystywana do podlewania zieleni miejskiej, czyszczenia kanalizacji czy mycia powierzchni ulic, placów i chodników. Regularnie korzystają z niej m.in. pracownicy Zakładu Zieleni Miejskiej, którzy mają już dostęp do zbiorników w Piotrowicach, Szopienicach, a także przy ul. Dudy-Gracza. W podobny sposób wykorzystywana jest też woda ze zbiornika (ok. 200 m sześc.) w Parku Boguckim.