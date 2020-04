W Katowicach posypały się mandaty za spacery i łamanie zakazu przemieszczania się. Tylko w niedzielę policja wypisała 42 mandaty

W Katowicach posypały się mandaty za spacery i łamanie zakazu przemieszczania się

Od 1 kwietnia obowiązują nowe obostrzenia wprowadzone przez rząd, a związane z pandemią koronawirusa. Od tego dnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia może wychodzić z domu tylko pod opieką dorosłego, a parki, skwery i zieleńce są zamknięte. Nadal obowiązują też ograniczenia w przemieszczaniu się, co oznacza, że nie można wychodzić z domu z wyjątkiem m.in. dojazdu do pracy czy załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. W katalogu spraw niezbędnych są m.in. pójście do lekarza, apteki, ale też wyprowadzenie psa na spacer.

Przestrzegania tych zakazów już od ubiegłego tygodnia pilnują policjanci w Katowicach. W pierwszych dniach po wprowadzeniu obostrzeń funkcjonariusze generalnie ostrzegali, natomiast w weekend posypały się już mandaty.