W Katowicach otwarty zostanie nowy sklep NETTO. Jakie promocje będą czekały na pierwszych klientów?

Nowe Netto w Katowicach

Netto o nowym standardzie

Placówka o powierzchni ponad 700 m2 będzie piątym już sklepem Netto w mieście i będzie funkcjonować we flagowym formacie sieci – Netto 3.0. W ofercie klienci znajdą produkty spożywcze, a także artykuły z tzw. linii non-food, czyli sprzęty i wyposażenie domowe, AGD, a nawet meble. Z myślą o komforcie kupujących sklep został wyposażony w kasy samoobsługowe, które usprawnią i przyspieszą proces robienia zakupów.

Sklepy Netto 3.0 słyną z szerokiego asortymentu produktów, w tym tych „Z Zieleniaka Netto”, czyli wyboru świeżych owoców i warzyw (ponad 150 rodzajów w stałej ofercie). Netto stale rozwija także swoją „Półkę Zdrowia”, na której klienci znajdą produkty bezglutenowe, bez laktozy, bezcukrowe, a także produkty z certyfikatem BIO. Sieć nie zapomina o osobach wybierających wygodne i szybkie rozwiązania – z myślą o nich powstała strefa TO GO, w której znaleźć można szeroką gamę gotowych dań. Klienci znajdą w Netto także idealne na śniadanie pieczone na miejscu ciepłe, chrupiące pieczywo. Z kolei asortyment non-food zmienia się cyklicznie, co tydzień dostarczając nowe pomysły i inspiracje.