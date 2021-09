W Katowicach otwarto lawendowy ogród. Znajduje się przy ul. Ziołowej. To największy ogród społeczny w mieście. Zobaczcie ZDJĘCIA

Lawendowy ogród w Katowicach został otwarty. To największy ogród społeczny w mieście

To największy ogród społeczny w mieście - otwarto go w czwartek, 16 września. Powstał z inicjatywy mieszkańców Ochojca i Piotrowic i został sfinansowany z budżetu Inicjatywy Lokalnej 2020 i 2021 roku. Znajduje się on przy ul. Ziołowej w Katowicach.

- Chcemy Wam pokazać jak dzięki wspólnej pracy, pasji, zaangażowaniu i zaufaniu sąsiadów można stworzyć coś z niczego i upiększyć przy tym swoją okolicę - napisała w mediach społecznościowych Fundacja Ogrody Przyszłości.

Na oficjalnym otwarciu lawendowego ogrodu w Katowicach była nasza fotoreporterka. Zobaczcie jak on wygląda z bliska: